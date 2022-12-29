اكتشاف 37 حقلاً جديداً للنفط والغاز في روسيا

2022/12/29 | 19:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الروسية اكتشاف 37 حقلاً جديداً للنفط والغاز، و130 مكمناً للمعادن في روسيا خلال هذا العام.

وجاء في تقرير الوزارة السنوي: "في العام 2022 تم اكتشاف 37 حقلاً يتضمن رواسب هيدروكربونيات و130 حقلاً من رواسب من المعادن الصلبة، ونتيجة لذلك من المتوقع أن تزداد موارد الذهب في 2022 بمقدار 158 طنا والنحاس بمقدار 1.3 مليون طن والزنك بمقدار 2.4 مليون طن والرصاص بمقدار مليون طن والفضة بمقدار 2.5 ألف طن والهيدروكربونات بمقدار 4.3 مليار طن من الوقود المرجعي".

ووفقا للتقرير فإن أكبر الحقول المكتشفة هو حقل ماداشاغسكوي النفطي في جرف بحري بارنتس وبيتشورا باحتياطي نفطي يبلغ 82.3 مليون طن، والاكتشاف يعود لشركة الطاقة الروسية "روس نفط".

أما عن حقول الغاز، فإن أكبر اكتشاف يعود لشركة "نوفاتيك" الروسية، حيث اكتشفت حقل غاز كبير يقع في شبه جزيرة غيدان، الواقعة في شمال غرب سيبيريا، باحتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بنحو 52 مليار متر مكعب.

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