الاولوية للخريجين.. تعرف على ضوابط عمل المعاهد الأهلية

2022/12/29 | 19:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أولوية التدريس في المعاهد لخريجي كليات التربية.

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