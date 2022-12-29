2022/12/29 | 19:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7ISOWqVTzx4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاملة إثيوبية تسرق 400 ألف دولار ونقالات من منزل ومخدومها يتنازل ويعيدها إلى العمل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاملة إثيوبية تسرق 400 ألف دولار ونقالات من منزل ومخدومها يتنازل ويعيدها إلى العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).