2022/12/29 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقعت المنبئ الجوي اسراء عمر، اليوم الخميس، استقرار الاجواء خلال الايام الأربعة القادمة، باجواء شتوية باردة، فيما تشهد محافظات العراق تشكل الضباب فجر اليوم ويزول تدريجيًا.

وقالت عمر لـ(بغداد اليوم)، إنه "خلال الايام الأربعة القادمة ستكون الاجواء مستقرة ولاوجود لأي امطار"، مبينة أن "محافظات العراق ستشهد تشكل الضباب فجر اليوم ويزول تدريجيًا".

وبينت أن "الايام الاربعة القادمة ستكون الاجواء شتوية باردة وتتراوح درجات الحرارة في المنطقة الشمالية بين 13-15 درجة مئوية، والوسطى 16-17 درجة، والجنوية 17-19 درجة مئوية".

واشارت الى ان "بعد يوم غد ستكون اجواء معظم مناطق العراق بين غائمة وغائمة جزئيًا ولكن مع غياب تام للامطار"، مبينة أن "هناك توقعات بوجد حالة جوية ممطرة يوم الاربعاء القادم على المنطقتين الوسطى والجنوبية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة الطقس في العراق خلال احتفالات رأس السنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة الطقس في العراق خلال احتفالات رأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).