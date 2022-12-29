تعرف على قائمة أثرى أثرياء العالم خلال 2022

2022/12/29 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بحسب تصنيف مجلة فوربس الأمريكية، لمليارديرات العالم، كانت 2022 سنة قاسيةً على أغنى أثرياء العالم، إذ عرفت السنة انخفاض صافي ثروة أثرياء العالم من 13.1 تريليون دولار سنة 2021، إلى 12.7 تريليون دولار مع آخر سنة 2022، وذلك بعد خسارة أثرياء العالم لـ400 مليار دولار خلال هذه السنة.

كما شهد عدد مليارديرات العالم انخفاضاً هو الآخر، إذ وصل إلى 2668 مليارديراً في سنة 2022، بعد أن كان في سنة 2021 يبلغ 2755 مليارديراً، وذلك بعد أن خرج من دائرة المليارديرات نحو 329 شخصاً، في وقت دخل عالم الأثرياء 236 مليارديراً جديداً.

وكانت الصين أكثر الدول التي تأثر أثرياؤها في هذه السنة، إذ خرج نحو 87 مليارديراً صينياً من قائمة فوربس لأثرياء العالم، وذلك بعد أن شنّت الحكومة الأمريكية حملة عقوبات على قطاع التكنولوجيا في الصين، كما كانت روسيا الخاسر الثاني، بعد أن خرج 34 مليارديراً روسياً من قائمة الأثرياء، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ومع ذلك، نجح أكثر من 1000 ملياردير في تحسين ثرواتهم خلال سنة 2022.





ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر العالم في عدد المليارديرات، بـ735 مليارديراً تبلغ ثروتهم الجماعية نحو 4.7 تريليون دولار، في حين احتفظت الصين (بما في ذلك ماكاو وهونغ كونغ) بالمرتبة الثانية، بـ607 مليارديرات بثروة اجمالية تبلغ 2.3 تريليون دولار.

وتصدر مجلة فوربس سنوياً قائمةً بأثرياء العالم باعتماد منهجية خاصة تعتمد على حساب صافي ثروة كل ملياردير في القائمة، وذلك بتعقب الصعود والهبوط اليومي لأغنى أثرياء العالم، وتحديث قيمة الممتلكات العامة للمليارديرات كل 5 دقائق عند الوقت الذي تكون فيه أسواق الأسهم مفتوحة.

كما تُحدّث المجلة الأمريكية صافي ثروات المليارديرات الذين ترتبط ثرواتهم بشكل كبير بشركات خاصة مرة واحدة يومياً.

أغنى أثرياء 2022

1.



برنارد أرنو

العمر: 73 عاماً.

الجنسية: فرنسية.

الرئيس التنفيذي والرئيس: LVMH ( LVMUY )

صافي الثروة: 180.6 مليار دولار.

نسبة ملكية كريستيان ديور: 97.5٪

الأصول الأخرى: حقوق ملكية Moelis & Company و10.3 مليار دولار نقداً

برنار أرنو هو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة LVMH، أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم.



تشمل ماركات LVMH Louis Vuitton و Hennessey و Marc Jacobs و Sephora.

تأتي معظم ثروة أرنو من حصته الضخمة في Christian Dior SE، الشركة القابضة التي تسيطر على 41.2٪ من LVMH، وأسهمه في شركة Christian Dior SE، بالإضافة إلى 6.2٪ إضافية في شركة LVMH، المملوكة من خلال شركته القابضة Groupe Familial Arnault.

والده هو رجل الصناعة جان ليون أرنو، ووالدته هي ماري جوزيف سافينيل، ابنة إتيان سافينيل، الذي عهد إلى زوجها بإدارة شركته للهندسة المدنية فيريت سافينيل.

انضم أرنو إلى شركة والده بعد التخرج من الكلية ليظهر حنكته التجارية أثناء عمله في شركة الإنشاءات التابعة لوالده، Ferret-Savinel حيث تولى مسؤولية الشركة عام 1971، وبعد 8 سنوات قام بتحويل Ferret-Savinel إلى شركة عقارية تسمى Férinel Inc في عام 1979.

ظل أرنو على رأس شركة Férinel لمدة 6 سنوات أخرى، حتى استحوذ على شركة صناعة السلع الفاخرة Financière Agache وأعاد تنظيمها عام 1984، وفي النهاية باع جميع مقتنياته بخلاف Christian Dior و Le Bon Marché.



تمت دعوته للاستثمار في شركة لويس فيتون موي هينسي LVMH عام 1987، وأصبح المساهم الأكبر ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة بعد ذلك بعامين.

وكان أرنو قد استحوذ بالكامل عام 2017 على العلامة التجارية كريستيان ديور عبر شركته LVMH للسلع الفاخرة في إطار اتفاق قيمته 13 مليار دولار، وفي 2022 صار برنار أرنو أثرى رجل في العالم بثروة تبلغ 180.9 مليار دولار، يوم 29 ديسمبر/كانون الثاني 2022.

2.



إيلون ماسك

العمر: 51 عاماً

الجنسية: أمريكية

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي: تسلا

صافي الثروة: 139.9 مليار دولار

حصة ملكية تسلا: 15٪

الأصول الأخرى: Space Exploration Technologie، The Boring Company، Twitter

إيلون ماسك هو ثاني أغنى رجل في العالم لسنة 2022، وُلد في جنوب إفريقيا، ثمّ هاجر إلى كندا، وهو في عمر 17 عاماً، قبل أن ينتقل إلى جامعة بنسلفانيا الأمريكية، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء والاقتصاد.

في سنّ 25 سنة أنشأ ماسك شركة Zip2 الناشئة، وهي واحدة من أقدم خدمات خرائط وتحديد الاتجاهات عبر الإنترنت، أعاد استثمار جزء من عائدات هذه الشركة الناشئة لإنشاء شركة X.com، وهي نظام الدفع عبر الإنترنت الذي تم بيعه إلى شركة eBay قبل أن يتحوّل في النهاية إلى PayPal Holdings.

في عام 2004، أصبح ماسك ممولاً رئيسياً لشركة Tesla Motors (الآن Tesla)، التي اشتغل بها في منصب رئيس تنفيذي، وبالإضافة إلى إنتاج السيارات الكهربائية، أنتجت Tesla أجهزة تخزين الطاقة وإكسسوارات السيارات، ومن خلال استحواذها على SolarCity عام 2016، أصبحت تنتج أيضاً أنظمة الطاقة الشمسية.

كما انّ ماسك هو أيضاً الرئيس التنفيذي وكبير المهندسين في SpaceX، شركة متخصصة في مطور صواريخ الإطلاق الفضائية.

في عام 2020، ارتفعت أسهم Tesla بنسبة 740 ٪، وهو الأمر الذي جعل ماسك من أُثرياء العالم..

في ديسمبر/كانون الأوّل 2020، انضمت Tesla إلى S&P 500، لتصبح أكبر شركة مضافة، ليصبح ماسك بعدها أغنى رجل في العالم في يناير/كانون الثاني 2021، وهو اللقب الذي حمله حتى ديسمبر/كانون الأوّل 2022، عندما انخفض صافي ثروته بسبب انخفاض سعر سهم Tesla على مدار العام.

كما قام ماسك بالاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي تويتر في أكتوبر/تشرين الأوّل 2022، ما منحه حصة تقارب 80٪ في الشركة.

ويحتلّ ماسك المرتبة الثانية في تصنيف أغنى أثرياء العالم لسنة 2022، بعد أن بلغت ثروته في أواخر ديسمبر/كانون الثاني 139.9 مليار دولار.

3.



جوتام آداني

العمر: 60 عاماً

الجنسية: هندية

المؤسس والرئيس: Adani Group

صافي الثروة: 128.4 مليار دولار.

حصص ملكية: 75% من أسهم شركات Adani Enterprises وAdani Power وAdani Transmission.

الأصول الأخرى: 66٪ من موانئ آدني والمنطقة الاقتصادية الخاصة، 61٪ من شركة Adani Green Energy، و37٪ من شركة Adani Total Gas.

غوتام أداني، هو مؤسس مجموعة Adani، تجاوز الملياردير الهندي موكيش أمباني في مارس/آذار 2022 بصفته أغنى شخص في آسيا، من خلال ملكيته لمجموعة Adani .

دخلت شركة Adani سوق توليد الطاقة عام 2009 مع شركة Adani Power،

ترك آداني الكلية وعمل سابقاً في تجارة الماس، تمتلك Adani حالياً أكبر مشغل للموانئ، ومنتِج فحم حراري، كما أنّ آداني بات أكبر تاجر فحم في الهند.

أسس أداني شركة Adani Enterprises عام 1988 لاستيراد وتصدير السلع، وفي عام 1994، مُنحت شركته الموافقة على تطوير مرفأ في ميناء موندرا، الذي يعد الآن أكبر ميناء خاص في الهند.

في عام 2020، اشترى حصة 74٪ في مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي في مومباي، ثاني أكثر المطارات ازدحاماً في الهند.

استهدف جوتام أداني عدة مرات من قبل جماعات مسلحة، حيث تمّ اختطاف الملياردير واحتجازه للحصول على فدية عام 1997، كما كان آداني موجوداً في فندق تاج في مومباي خلال الهجوم الإرهابي عام 2008.

ويحتل غوتام آداني المرتبة الثالثة في ترتيب أغنياء العالم لسنة 2022، بثروة صافية بلغت 128.4 مليار دولار.

4.



وارن بافيت

العمر: 92 عاماً

الجنسية: أمريكية

الرئيس التنفيذي: Berkshire Hathaway

صافي الثروة: 105.5 مليار دولار

نسبة ملكية بيركشاير هاثاواي: 14٪

الأصول الأخرى: 1.1 مليار دولار نقداً

في عام 1962، اشترى بافيت لأول مرة أسهماً في شركة نسيج تدعى Berkshire Hathaway، ثمّ أصبح المساهم الأكبر في الشركة بحلول عام 1965.



وبعد سنتين وسّع بافيت ممتلكات الشركة إلى التأمين والاستثمارات الأخرى.

وارن بافيت رابع أغنى رجل في العالم سنة 2022 /ويكيبيديا

يُعرف بافيت على نطاق واسع باسم Oracle of Omaha، وهو مستثمر يشتري ويملك ثروته من خلال الاستحواذ على شركات مقومة بأقل من قيمتها.

مع ذلك، كرّس بافيت الكثير من ثروته لاستثمارها في العمل الخيري، إذ تبرّع بافيت في الفترة ما بين عامي 2006 و2020، بمبلغ 41 مليار دولار، معظمها لمؤسسة بيل وميليندا جيتس والجمعيات الخيرية لأطفاله.

ومع نهاية سنة 2022، بلغت ثروة وارن بافيت 105.5 مليار دولار ليحتل من خلالها المرتبة الرابعة في تصنيف أثرياء العالم لسنة 2022.

5.



جيف بيزوس

العمر: 58 عاماً

الجنسية: أمريكية

المؤسس والرئيس التنفيذي: أمازون

صافي الثروة: 105.1 مليار دولار

حصة ملكية أمازون: 10٪

الأصول الأخرى: بلو أوريجن، وصحيفة واشنطن بوست و14.5 مليار دولار نقداً.

في عام 1994، أسس جيف بيزوس Amazon.com في مرآب لتصليح السيارات، وذلك بعد فترة وجيزة من استقالته من عمله.

وعلى الرغم من أن أمازون بدأت في بيع الكتب في الأصل، فقد تحولت منذ ذلك الحين إلى متجر شامل لكل شيء.

في عام 2017 استحوذت آمازون على شركة هول فودز لتدخل في مجال الصيدلة في نفس العام.

في عام 2019 امتلك بيزوس ما يصل إلى 16٪ من أسهم شركة أمازون، قبل أن ينقل 4٪ إلى زوجته السابقة ماكنزي سكوت، كجزء من إجراءات الطلاق.

في عام 2020، قفز سعر سهم أمازون بنسبة 76٪ مع تزايد الطلب على التسوق عبر الإنترنت وسط وباء COVID-19، وفي 5 يوليو/تموز 2021، استقال بيزوس من منصبه كرئيس تنفيذي لعملاق التجارة الإلكترونية، وأصبح رئيسها التنفيذي.

وخلال شهر ديسمبر/كانون الأوّل 2022، بلغ صافي ثروة جيف بيزوس 105.1 مليار دولار محتلّاً المرتبة الخامسة في ترتيب أثرياء العالم في سنة 2022.

6.



بيل جيتس

العمر: 67 عاماً

الجنسية: أمريكية

المؤسس المشارك: Microsoft

صافي الثروة: 102.7 مليار دولار

حصة ملكية مايكروسوفت: 1.3٪ (26 مليار دولار)

الأصول الأخرى: 55 مليار دولار نقداً ومليارات الشركات الأخرى.

أثناء التحاقه بجامعة هارفارد عام 1975، ذهب بيل جيتس للعمل جنباً إلى جنب مع صديق طفولته بول ألين لتطوير برنامج جديد لأجهزة الكمبيوتر، بعد نجاح هذا المشروع، انسحب جيتس من جامعة هارفارد خلال سنته الأولى وأسس شركة Microsoft بالاشتراك مع ألين، والتي أصبحت أكبر شركة برمجيات في العالم.

في عام 2008 أصبح بيل غيتس رئيس مجلس إدارة Microsoft، كما انضم قبلها إلى مجلس إدارة شركة Berkshire Hathaway عام 2004.



وقبل أن يتنحى عن كلا المجلسين في 13 مارس/آذار 2020.

ورغم مكوته على عرش أثرياء العالم، انخفضت ثروة بيل غيتس لتبلغ في ديسمبر/كانون الأوّل 102.7 مليار دولار ليحتّل المرتبة السادسة في ترتيب أثرياء سنة 2022.

7.



لاري إليسون

العمر: 78 عاماً

الجنسية: أمريكية

المؤسس المشارك والرئيس والمدير التقني: Oracle.

صافي الثروة: 100.4 مليار دولار

حصة ملكية: Oracle 40%.

الأصول الأخرى: أسهم في تسلا، و17.2 مليار دولار نقداً.

وُلد لاري إليسون في مدينة نيويورك لأم عزباء تبلغ من العمر 19 عاماً، انتقل إليسون إلى كاليفورنيا وعمل مبرمجاً للكمبيوتر.

في عام 1973، انضم إلى شركة الإلكترونيات Ampex، حيث التقى بشريكيه المستقبليين أوتس وماينر.

في عام 1977، أسس إليسون مختبرات تطوير البرمجيات Oracle جنباً إلى جنب مع أوتس وماينر.

وتعدّ Oracle ثاني أكبر شركة برمجيات في العالم، حيث توفر مجموعة متنوعة من برامج الحوسبة السحابية بالإضافة إلى كود Java و Linux ومنصة Oracle Exadata للحوسبة.

وصلت صافي ثروة إليسون في ديسمبر/كانون الثاني 2022 إلى 100.4 مليار دولار، لتضع الملياردير الأمريكي في المرتبة السابعة في تصنيف أثرياء العالم لسنة 2022.

8.



موكيش أمباني

العمر: 65 عاماً

الجنسية : هندية

المالك: ريلاينس إندستريز

صافي الثروة: 89.3 مليار دولار

نسبة ملكية Reliance: 42٪ (إجمالي 90.1 مليار دولار)

الأصول الأخرى: عقارات 410 ملايين دولار

موكيش أمباني هو رئيس مجلس الإدارة شركة Reliance Industries، أكبر شركة لتكرير النفط في العالم وواحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.

تأسست المجموعة من قبل والد أمباني، ديروباي أمباني في عام 1966 كشركة منسوجات، وهي الآن واحدة من القطاعات الرائدة في الاقتصاد الهندي.



تشمل عمليات شركة Reliance، كلاً من النفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير والبيع بالتجزئة والوسائط.

وتعدّ نصف ثروة أمباني مستمدة من حصته في Reliance، والتي تبلغ 42٪ من الشركة العامة، كما يمتلك أمباني أيضاً فريق الكريكيت المحترف في مومباي إنديانز.

تبلغ صافي ثروة أمباني مع نهاية 2022، نحو 89.3 مليار دولار، لتضعه في المرتبة الثامنة في تصنيف أثرياء العالم في 2022.

9 كارلوس سليم حلو

العمر:83 عاماً

الجنسية: مكسيكية / لبناني الأصل.

صافي الثروة:82.1 مليار دولار.

حصة الملكية: أمريكا موفل وتيلكل وتيلمكس.

الأصول الأخرى: شركات الإنشاءات والسلع الاستهلاكية والتعدين والعقارات المكسيكية و17٪ من صحيفة نيويورك تايمز.

كارلوس سليم الحلو، رجل أعمال مكسيكي، من أصول لبنانية، عمل كارلوس في مجال الاتصالات، من خلال شركاته "مريكا موفل، تيلكل، تيلمكس"، والتي فرضت سيطرتها على السوق.

بلغت ثروته عام 2013, أكثر من 73 مليار دولار أمريك، ما جعله الأغنى في العالم آنذاك.

تبلغ ثروة كارلوس حلو وعائلته 82.1 مليار دولار، لتجعله في المرتبة التاسعة في ترتيب أغنى رجل في العالم خلال سنة 2022.

10.



ستيف بالمر

العمر: 66 عاماً

الجنسية: أمريكية

المالك: لوس أنجلوس كليبرز

صافي الثروة: 77.2 مليار دولار

حصة ملكية: 4% Microsoft

الأصول الأخرى: نادي كرة السلة لوس أنجلوس كليبرز، 5.5 مليار دولار نقداً.

انضم ستيف بالمر إلى شركة Microsoft في عام 1980 بعد أن أقنعه بيل جيتس بالتخلي عن برنامج ماجستير إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد.

في عام 2000، خلف بالمر بيل جيتس في الرئاسة التنفيذية لشركة Microsoft، وشغل هذا المنصب حتى تنحى منه عام 2014.، وخلال تلك الفترة أشرف بالمر على شراء مايكروسوفت لسكايب عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار.

يمتلك بالمر ما يقدر بنحو 4٪ من شركة Microsoft، مما يجعله أكبر مساهم فردي في شركة البرمجيات العملاقة.

في 2014، اشترى بالمر فريق لوس أنجلوس كليبرز لكرة السلة مقابل ملياري دولار.

بلغت ثروة بالمر في أواخر سنة 2022، نحو 77.2 مليار دولار، وهو الآن عاشر أغنى رجل في العالم.

ماذا عن أغنياء العرب في 2022؟

بحسب مجلة فوربس، لم تتغيّر كثيراً قائمة مليارديرات العرب خلال سنة 2022 عن التي سبقتها خلال عام 2021، فقد كان الشخص الوحيد الغائب عن تصنيف أغنياء العرب في سنة 2022، هو الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم الذي توفي في ديسمبر/كانون الأوّل2021، كما لم يتم إدراج المليارديرات السعوديين في قائمة فوربس لأثرياء العالم للعام الخامس على التوالي.

واحتفظ الملياردير المصري ناصف ساويرس بلقب أغنى رجل عربي رغم انخفاض ثروته 800 مليون دولار والتي جعلته الخاسر الأكبر بين أصحاب المليارديرات العرب خلال هذا العام، حيث بلغت ثروته الصافية 6.9 مليار دولار في أواخر ديسمبر /كانون الأوّل 2022.

وبقيّ الملياردير الجزائري اسعد ربراب وعائلته في المركز الثاني في قائمة أغنى أثرياء العرب، في حين كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه هما أكبر الرابحين في مليارديرات العرب هذا العام، بعد أن شهد كلاهما زيادة ثروتهما بمقدار 700 مليون دولار لكل منهما، إذ يبلغ صافي ثروة كل منهما 3.2 مليار دولار.

وتمتلك كل من مصر ولبنان ستة من أصحاب المليارات، ولديهما أكبر عدد من المليارديرات في المنطقة.

ويبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين الستة مجتمعة 18.3 مليار دولار، وهم الأخوة منصور الثلاثة محمد ويوسف وياسين، والأخوين ساويرس ناصف ونجيب، ومحمد الفايد.

ويبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين الستة نحو 12.6 مليار دولار، وهم الشقيقان ميقاتي، وثلاثة أشقاء للملياردير السابق ورئيس وزراء لبنان سعد الحريري وهم بهاء وأيمن وفهد الحريري.

وتمتلك الإمارات العربية المتحدة 3 مليارديرات وهم حسين سجواني وعبد الله بن أحمد الغرير وعائلته وعبد الله الفطيم وعائلته.



بينما لدى كل من المغرب وقطر مليارديرين، وهم رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش ورجل الأعمال المصرفي عثمان بنجلون وعائلته بالنسبة للمغرب، وفيصل بن قاسم آل ثاني وحمد بن جاسم آل ثاني، وكلاهما من أفراد العائلة المالكة القطرية.

وفيما يلي قائمة أغنى 10 مليارديرات عرب خلال 2022 :

1- ناصف ساويرس

الجنسية: مصرية

الثروة :6.9 مليار دولار

الرتبة العالمية: 329

2- أسعد ربراب

الجنسية: جزائرية

الثروة: 5.1 مليار دولار

الرتبة العالمية: 494

3- نجيب ساويرس

الجنسية: مصرية

الثروة: 3.4 مليار دولار

الرتبة العالمية: 836

4- طه ميقاتي

الجنسية: لبنانية

2.8 مليار دولار

الرتبة: 1029

5- نجيب ميقاتي

الجنسية: لبنانية

الثروة: 2.8 مليار دولار

الرتبة:1030

6-عبد الله بن أحمد الغرير وعائلته

الجنسية: الإمارات العربية المتحدة

الثروة: 2.8 مليار دولار

الرتبة :1049

7- حسين سجواتي

الجنسية: الإمارات العربية المتحدة

الثروة: 2.7 مليار دولار

الرتبة: 1091

8- محمد منصور

الجنسية: مصرية

الثروة: 2.5 مليار دولار

الرتبة: 1175

9- عبد الله الفطيم وعائلته

الجنسية: إماراتية

الثروة: 2.4 مليار دولار

الرتبة: 1228

10- بهاء الحريري

الجنسية: لبنانية

الثروة: 2.1 مليار دولار

المرتبة: 1365

11- محمد الفايد

الجنسية: مصرية

الثروة: 2.0 مليار دولار

الرتبة:1484

12- عزيز أخنوش وعائلته

الجنسية: مغربية

الثروة: 1.9 مليار دولار

الرتبة: 1559

13- فيصل بن قاسم آل ثاني

الجنسية: قطرية

الثروة:1.8 مليار دولار

الرتبة:1563

14- سهيل بهوان

الجنسية: عمانية

الثروة: 1.8 مليار دولار

الرتبة: 1606

15- روبير معوض

الجنسية: لبنانية

الثروة:1.5 مليار دولار

الرتبة:1820

16- يوسف منصور

الجنسية: مصرية

الثروة: 1.5 مليار دولار

الرتبة: 1901

17- أيمن الحريري

الجنسية: لبنانية

الثروة: 1.4 مليار دولار

الرتبة: 1962

18- عثمان بنجلون وعائلته

الجنسية: مغربية

الثروة: 1.2 مليار دولار

الرتبة:2140

19- حمد بن جاسم آل ثاني

الجنسية: مغربية

الثروة: 1.2 مليار دولار

الرتبة: 2170

20- فهد الحريري

الجنسية: لبنانية

الثروة: 1.2 مليار دولار

الرتبة: 2254

21- ياسين منصور

الجنسية: مغربية

الثروة: 1.1 مليار دولار

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