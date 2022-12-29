السوداني يتسلم رسالة من أردوغان

2022/12/29 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تسلم رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رسالة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن السوداني "استقبل السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي".

وأشار إلى أن "السفير سلم إلى رئيس الوزراء رسالة تحريرية تضمنت دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، ووعد السوداني بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة"، مبينا أن "أردرغان أعرب بالرسالة عن الرغبة باستئناف اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي العراقي التركي".

ولفت إلى أن "اللقاء شهد التباحث في مجمل العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل تنميتها، وكذلك البحث في مشروع القناة الجافّة، وتشكيل لجنة مشتركة تختصّ بالتنسيق بشأن مراحل المشروع، وكذلك إجراءات تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين والفنيين الأتراك العاملين في العراق".

تحرير: غ.ف

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