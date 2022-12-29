انتخاب أول مثلي لرئاسة الكنيست في تاريخ إسرائيل

2022/12/29 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم انتخاب أوحانا بأغلبية 63 صوتا

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