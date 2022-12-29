مشهد مخيف وثقته كاميرا مراقبة.. شاهد ما حدث لامرأة سقطت بسيارة في بركة متجمدة

2022/12/29 | 19:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مخيف وثقته كاميرا مراقبة بجانب أحد الطرق السريعة في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، انحرفت سيارة تقودها امرأة بشكل مفاجئ وسقطت في مياه بركة متجمدة بجانب الطريق، حيث بدأت بالغرق وسط استغاثة سائقتها، حيث حاولت ربيكا ماكاليز، موظفة استقبال مكالمات الطوارئ توجيهها وحثها على عدم التحرك لتجنب غرق السيارة بشكل سريع.

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