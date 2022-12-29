وزيرة الهجرة: إنجاز التدقيق الأمني لنحو 700 عائلة نازحة لإعادتها إلى جرف النصر

2022/12/29 | 19:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، اليوم الخميس، إنجاز التدقيق الأمني لنحو 700 عائلة نازحة لإعادتها إلى جرف النصر شمالي محافظة بابل، فيما أكدت وجود اتفاق سياسي شامل لإعادة جميع من نزحوا من الناحية.

وقالت جابرو، للوكالة الرسمية إن “وزارة الهجرة تعمل ضمن البرنامج الحكومي على ملف الاندماج، والذي يتمثل في الاستقرار بمنطقة النزوح، وتم دمج أكثر من 1000 عائلة في الوسط والجنوب”، مؤكدة، أن “العملية جارية في جميع المناطق”.وأضافت، أن “الوزارة مع رغبة أي شخص بالاستقرار في المنطقة التي يرغب بها”، موضحة، أن “العوائل النازحة في إقليم كردستان إن كانت راغبة في الاندماج والاستقرار فستعمل الوزارة على التنسيق مع حكومة الإقليم بشأنها، وفي حال الرغبة بالعودة إلى مناطقها الأصلية فمن واجب الحكومة توفير كل الظروف الملائمة لعودتها إلى مناطقها الأصلية”.وبخصوص نازحي قضاء جرف النصر، أكدت جابرو، أنها “التقت مع جميع الأطراف المعنية ومن بينها السياسية وأعطت موافقة مسبقة على عودة جميع أهالي جرف النصر إلى مناطقهم، ضمن اتفاق سياسي شامل”، مشيرة إلى أن “الوزارة حددت أعداد العوائل الراغبة بالعودة وتم تدقيقها أمنياً، إذ بلغت ما بين 500 – 700 عائلة جاهزة ومدققة أمنياً، وتم تسليم الأسماء إلى جميع الجهات المعنية لإعادتها”.وأكدت، أن “هناك تجاوباً كبيراً من قبل الجميع، وتم تجهيز أماكن النازحين، والوزارة حالياً بانتظار الضوء الأخضر من الأجهزة الأمنية لعودة عوائل جرف النصر إلى مناطقها”.وبشأن نازحي قضاء سنجار قالت جابرو: إن “أغلب النازحين من قضاء سنجارهدمت دورهم ولا يملكون المستندات الكاملة عن تمليكهم الأراضي”، منوهة إلى أنه “خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وجه رئيس الوزراء باستملاك الأراضي للنازحين حتى تستطيع الحكومة تعويض الدور المهدمة، أو يتم ذلك عن طريق المنظمات الدولية التي تعمل على بناء دور واطئة الكلفة”.

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