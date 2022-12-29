السوداني يتلقى دعوة رسمية من اردوغان لزيارة تركيا

2022/12/29 | 19:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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إستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي.

وسلّم السفير إلى رئيس الوزراء، بحسب بيان لمكتب السوداني “رسالة تحريرية تضمنت دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، ووعد السوداني بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة”، مشيرا الى ان “أردرغان اعرب بالرسالة عن الرغبة باستئناف اجتماعات مجلس التعاون الستراتيجي العراقي التركي”.

وشهد اللقاء، بحسب البيان “التباحث في مجمل العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل تنميتها، وكذلك البحث في مشروع القناة الجافّة، وتشكيل لجنة مشتركة تختصّ بالتنسيق بشأن مراحل المشروع، وكذلك إجراءات تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين والفنيين الأتراك العاملين في العراق”.

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