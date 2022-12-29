2022/12/29 | 19:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن ضوابط عمل المعاهد الأهلية، فيما أشارت إلى أن أبرزها تحديد عدد الملاكات التدريسية العاملة فيها، وفسح المجال للخريجين الجدد.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “اللجنة الوزارية المُشكلة بأمر مباشر من قبل وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري أعلنت عن توصياتها الخاصة بإعادة تأهيل […]

ظهرت المقالة أبرزها فسح المجال للخريجين الجدد..



التربية تعلن عن ضوابط عمل المعاهد الأهلية أولاً على ايرث نيوز.

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