2022/12/29 | 19:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد الواعد البرازيلي والوافد حديثاَ لنادي ريال مدريد، إندريك فيليبي، أن الثنائي فينيسيوس جونيور وكريستيانو رونالدو من أهم أسباب اختياره اللعب في صفوف النادي الملكي.وقال إندريك في حديث لصحيفة “ماركا” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إندريك: فينيسيوس وكريستيانو هما سبب اختياري النادي الملكي المركز الخبري الوطني.

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