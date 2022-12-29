2022/12/29 | 19:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يحيى رسول يُعلن مقتل 5 إرهابيين بالضربة الجوية شرقي بحيرة حمرين بديالى المركز الخبري الوطني.

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