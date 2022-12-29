بينهم مطلوب قضائيا.. القبض على 4 اجانب مخالفين لشروط الاقامة في واسط

2022/12/29 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الخميس، القبض على 4 اجانب مخالفين لشروط الاقامة في واسط.

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