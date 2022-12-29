في ديالى.. قصف وكرين والعثور على خمس جثث لـ

2022/12/29 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، عن قصف وكرين والعثور على خمس جثث لـ"إرهابيين" في محافظة ديالى.

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