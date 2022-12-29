2022/12/29 | 20:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قادة الاطار يهـ ، ـددون السوداني بورقة "الاقالة" والدولار يوجه ضربة قاسية | اخبار الثامنة 2022/12/29) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5fiPREi_NN4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قادة الاطار يهـ ، ـددون السوداني بورقة "الاقالة" والدولار يوجه ضربة قاسية | اخبار الثامنة 2022/12/29) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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