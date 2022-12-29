حصيلة عمليات القيادة الاميركية في العراق خلال 2022.. و

2022/12/29 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، حصيلة عملياتها وهجماتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عام 2022، في العراق، سواء بمفردها أو بمشاركة القوات العراقية.

وقالت القيادة المركزية، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك: "طوال عام 2022، نفذت القيادة المركزية الأمريكية والقوات الشريكة مئات العمليات ضد تنظيم (داعش) في العراق وسوريا، وأدت هذه العمليات إلى تدهور داعش وإخراج كادر من كبار القادة من ساحة المعركة، بمن فيهم أمير داعش وعشرات القادة الإقليميين بالإضافة إلى مئات المقاتلين".

وأضافت: "كانت كل هذه العمليات جزءًا من مهمة تقويض قدرة الجماعة الإرهابية على توجيه وإلهام الهجمات المزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم، لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح البيان، أنه خلال عام 2022، نفذت القيادة المركزية الأمريكية 191 عملية مشتركة في العراق اسفرت عن اعتقال 159 من عناصر داعش، ومقتل ما لا يقل عن 220 من عناصر داعش".

وأُجريت هذه العمليات تحت سلطة قائد القيادة المركزية الأمريكية التي تحتفظ بسلطة شن العمليات ضد داعش في العراق وسوريا، وتحت قيادة قائد قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، وأوضح البيان أنه لم يصب أو يقتل أي من القوات الأمريكية في هذه العمليات.

وأضافت: "قبل عام واحد من هذا الشهر، انتقلت العلاقة الأمنية الأمريكية مع العراق بالكامل إلى دور تقديم المشورة والمساعدة، وتمكين قوات الأمن العراقية، وتقود قوات الأمن العراقية الآن، عمليات هجومية أحادية الجانب، وتتميز بالنجاح وتخطو خطوات رائعة في عمليات الأسلحة المشتركة".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "خلال العام الماضي، أظهرت قوات الأمن العراقية قدرتها على مواصلة تقليص قدرة داعش وملاحقة الجماعة الإرهابية في العراق بقوة، والقيام بتحسين الأمن والاستقرار داخل العراق".

وأضاف: "تظهر قوات الأمن العراقية مستوى عال من الكفاءة والاحتراف والتقدم في قيادة العمليات التكتيكية، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

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