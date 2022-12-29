بيان لقنصلية الكويت بشأن خليجي 25

2022/12/29 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

أصدرت القنصلية الكويتية في محافظة البصرة، اليوم الخميس، بياناً بشأن بطولة خليجي 25.

وقالت القنصلية في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم) إن "السلطات العراقية المعنية قد ألغت شرط الحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية العراق و إعفاء السيارات القادمة من الرسوم الجمركية والضريبية والتأمين وكافة الكفالات الأخرى خلال الفترة 28 ديسمبر 2022 حتى 20 يناير 2023، وذلك تزامنا مع فترة انعقاد دورة كأس الخليج"، مشددة على "ضرورة الالتزام بقرارات وتوجيهات السلطات العراقية المعنية".

ودعت القنصلية "المواطنين الكويتيين للتواصل معها في حال الحاجة

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