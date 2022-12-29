تطور إيجابي في مفاوضات النصر السعودي مع رونالدو

2022/12/29 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

تتطور الأحداث بشكل متسارع في قضية انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب مصدر من داخل النصر، فإن إدارة الفريق السعودي قطعت شوطا كبيرا في حسم التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وقال المصدر في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إنه "في حال نجاح الطرفين في الوصول لاتفاق نهائي مع تذليل بعض العقبات، فإن وصول كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، سيكون الأحد المقبل".

وكان من المقرر أن يلتقي ممثلو نادي النصر مع كريستيانو رونالدو الثلاثاء الماضي في مدريد، لكن الاجتماع لم يتم.

يذكر أن مانشستر يونايتد فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي لحوار تلفزيوني مع الصحفي بيرس مورجان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.

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