السوداني يتسلم دعوة لزيارة تركيا

2022/12/29 | 20:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني وعد بتلبية الدعوة.

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