أردوغان للسوداني: نرغب باستئناف اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي العراقي التركي

2022/12/29 | 20:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن "السفير سلّم إلى رئيس الوزراء رسالة تحريرية تضمنت دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، كما أعرب أردرغان بالرسالة عن الرغبة باستئناف اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي العراقي التركي".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد التباحث في مجمل العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل تنميتها، وكذلك البحث في مشروع القناة الجافّة، وتشكيل لجنة مشتركة تختصّ بالتنسيق بشأن مراحل المشروع، وكذلك إجراءات تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين والفنيين الأتراك العاملين في العراق".

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