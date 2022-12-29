2022/12/29 | 20:33 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعفي الكويتيين من تأشيرة الدخول ويسمح بدخول سياراتهم دون جمرك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/29 | 20:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعفي الكويتيين من تأشيرة الدخول ويسمح بدخول سياراتهم دون جمرك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعفي الكويتيين من تأشيرة الدخول ويسمح بدخول سياراتهم دون جمرك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).