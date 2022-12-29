2022/12/29 | 20:37 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك قلق متزايد بين الآباء الكنديين الذين يعتقدون أن المراهقين مدمنون على TikTok وبعض التوجهات الخطيرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.تتحدث إحدى الأمهات من كالجاري علنًا، وتشارك مخاوفها بشأن ما تقول إنه هوس متزايد يطوره الشباب لهذا التطبيق الشهير.تشارك أم لطفلين، تحدثت إلى CityNews شريطة عدم الكشف عن هويتها، أعمق مخاوفها بشأن استخدام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديات TikTok تثير قلق الآباء الكنديين شبكة القيقب الدولية.

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