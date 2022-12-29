رئيسا الجمهورية والوزراء يستعرضان الأوضاع الأمنية والسياسية

2022/12/29 | 20:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.

وشهد اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني “التباحث في آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي على مختلف المستويات”.

واضاف البيان “كما جرى استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية، وأمثل السبل لتحقيق تطلعات المواطنين، وتلبية الاستحقاقات الخدمية والتنموية لعموم محافظات العراق”.

وتحدث رئيس الجمهورية عن زيارته إلى محافظة نينوى واطّلاعه على مجمل الأوضاع هناك، وما تحتاجه من متطلبات بعد خلاصها من دنس الإرهاب الداعشي، وجرى تأكيد أهمية مواصلة الزيارات الميدانية إلى مختلف المحافظات والمدن؛ للوقوف على متطلبات جميع العراقيين.

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