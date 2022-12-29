نائب: الجلسة الاستثنائية حول ازمة الدولار ستعقد حتى لو عاد لوضعه الطبيعي

2022/12/29 | 20:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، الخميس، بان الجلسة الاستثنائية للبرلمان حول ازمة الدولار ستعقد حتى لو عاد لوضعه الطبيعي.

وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أزمة الدولار بعد الارتفاع المطرد في اسعار صرفه اثارت قلق كبير في الاسواق العراق، ما استدعى موقف نيابي بعقد جلسة استثنائية وتم جمع أكثر من 100 توقيع لأجل عقدها بأقرب فرصة ممكنة”.

واضاف، انه “رغم تعافي اسعار الصرف خلال اليومين الماضيين الا ان ذلك لا يعني الغاء عقد الجلسة الاستثنائية من اجل بيان الاسباب الموجبة وراء الارتفاع الاخير وبيان ماهي الحلول الحكومية لتجنب تكرارها في الامد القريب والمتوسط”.

وأشار الكروي الى ان “سعر صرف الدولار لايزال مرتفعا ونامل ان يجري مراجعته من قبل البنك المركزي من اجل خلق توازن في الاسواق”.

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