توب 5: عودة نتنياهو لرئاسة الوزراء للمرة السادسة.. وتطورات تواصل تركيا والنظام السوري

2022/12/29 | 20:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح حكومة نتنياهو وعودته لرئاسة الوزراء للمرة السادسة، إلى ما كشفه وزير الخارجية التركي عن مراحل التواصل مع النظام السوري، وحصيلة العمليات الأمريكية ضد "داعش" في سوريا والعراق خلال 2022...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

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