مختص بالاقتصاد: الحل الحكومي لأزمة الدولار

2022/12/29 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصف الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم الخميس، الحلول التي تعمل عليها الحكومة العراقية لخفض سعر الدولار بـ"الترقيعية والمؤقتة".

وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم) إن "اجراءات الحكومة في تعزيز النقد الدولاري في الاسواق هو اجراء ترقيعي مؤقت يساهم في خفض اسعار الصرف مؤقتا لكنه لن يمثل حلا ماليا واقتصاديا".

وأردف: "قد يعترض الفيدرالي على كمية الاموال التي يغذيها البنك المركزي العراقي والحكومة كنقد محلي وقد تعاد الازمة مرة أخرى، ولهذا من الضرورة جداً ان تساهم الحكومة والبنك المركزي لحل قضية الحوالات، الملتزمة بالمعايير الدولية وهي اولوية لحل الازمة بالكامل، بدل أي اجراء ترقيعي ومؤقت".

وقبل يومين ارتفع سعر صرف الدولار بصورة تدريجية حتى وصل إلى عتبة 160 ألف دينار لكل مئة دولار، فيما انخفض تدريجيا منذ يوم أمس، ووصل إلى نحو 153 ألف، فيما لا يزال سعر الطلب يتغير ضمن حدود 500 دينار منذ صباح اليوم.

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