سقوط طائرة مسيرة في ناحية بحركة التابعة لأربيل

2022/12/29 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بسقوط طائرة مسيرة في ناحية بحركة التابعة لمحافظة أربيل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "طائرة مسيرة سقطت في ناحية بحركة التابعة لمحافظة أربيل"، لافتا إلى أن "السقوط لم يؤدِ إلى وقوع إصابات".

ولم يتبين فيما إذا كانت الطائرة تسخدم لأغراض عسكرية أم لا.

تحرير: غ.



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