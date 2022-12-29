2022/12/29 | 21:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان ========= تأكيداً لتوجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، في أخذ الثائر من العصابات الإرهابية المنهزمة في محافظتي كركوك وديالى ، كثفت قطعاتنا الأمنية من جهودها الاستخبارية والميدانية في ملاحقة ومتابعة العناصر الإرهابية، ففي عملية نوعية استندت الى معلومات دقيقة من الأبطال في مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تم […]

ظهرت المقالة ’رد الثأر’..



بيان من الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’رد الثأر’.. بيان من الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’رد الثأر’.. بيان من الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).