سقوط طائرة مسيرة مفخخة في اربيل

2022/12/29 | 21:21 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بسقوط طائرة مسيرة مفخخة في ناحية بحركة في محافظة أربيل.

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