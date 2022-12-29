المجتمعية تحبط أربع محاولات ابتزاز وتعيد أربع فتيات هاربات

2022/12/29 | 21:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الخميس، عن احباط اربع محاولات ابتزاز وتعيد اربع فتيات هاربات وتوقف ست حالات عنف أسري في عدة محافظات.

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