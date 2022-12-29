ديالى تتحرك لايقاف “مضاربات الغاز” وتحدد 3 عقوبات أولية اليوم

2022/12/29 | 21:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول حكومي، الخميس، عن تحرك عاجل لايقاف مضاربات الغاز في مدن ديالى.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أسعار بيع قناني غاز الطبخ ارتفعت بشكل لافت في الايام الاخيرة ووردتنا شكاوي من عدة مناطق في بعقوبة وبقية مدن ديالى ما استدعى تحرك عاجل عبر دعوة الاهالي للابلاغ عن أي اسماء او ارقام الباعة الجوالة الذين يقومون بمخالفة الاسعار الرسمية”.

وأضاف، ان “جميع الشكاوى سيتم ايصالها الى فرع وزارة النفط في بعقوبة من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية سواء بالعقوبات الادارية او تعليق اجازة الباعة وفق الضوابط”، مؤكدا ان “أي زيادة تحصل غير مقبولة”.

واشار الى ان “البعض يحاول المضاربة ورفع الاسعار بحجة ارتفاع اسعار الدولار وربطها بالغاز وهذا امر غير دقيق”، لافتا “وجود ناك متابعة حاليا لهذا الملف”.

وشهدت بعقوبة وبقية مدن ديالى ارتفاع واضح لاسعار قناني اغاز الطبخ وسط استياء شعبي ودعوات للتدخل.

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