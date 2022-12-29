منتخب العراق يخسر نجمه في

2022/12/29 | 21:25 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربة موجعة للعراق بفقدان نجمه (موقع الاتحاد العراقي لكرة القدم)

يغادر لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم، أحمد ياسين، غداً الجمعة، العاصمة بغداد متجهاً إلى السعودية، من أجل توقيع عقد يمتد لمدة ستة أشهر مع نادي الخلود الناشط في دوري الدرجة الأولى.

وكشف زيد ياسين، شقيق اللاعب، في تصريح خصّ به "العربي الجديد" الخميس، أن جناح المنتخب العراقي سيضطر إلى مغادرة منتخب "أسود الرافدين"، وعدم المشاركة في "خليجي 25"، بسبب عقد احترافي تلقاه من نادي الخلود السعودي.

وأضاف شقيق اللاعب أن عائلة ياسين كانت تُمني نفسها ببقائه مع المنتخب العراقي في مدينة البصرة، من أجل المشاركة في بطولة كأس الخليج، كي يمثّل منتخب "أسود الرافدين"، ويُسعد الجماهير العراقية المتشوقة لانطلاق البطولة، التي تقام لأول مرة بعد غياب طويل عن البلاد.

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وأردف ياسين في تصريحه: "أحمد كان حزيناً جداً للمغادرة، وذرف الدموع في أثناء الاتصال الهاتفي الذي جمعه بعائلته، لكن النادي السعودي لم يقبل وجوده في البطولة، بداعي أنها ليست ضمن أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأوضح شقيق نجم منتخب العراق أيضاً أن اللاعب أخذ موافقة مدرب "أسود الرافدين"، الإسباني كاساس، وسيكون خلال الأيام المقبلة مع النادي السعودي.

يذكر أن أحمد ياسين، البالغ من العمر 31 عاماً، سبق له أن مثل عدة أندية سويدية، واحترف أيضاً في الدوري التركي الممتاز ودوري نجوم قطر.

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