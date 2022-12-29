الروبل الروسي يتراجع إلى أدنى مستوى في 8 أشهر مع تأثير العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط

2022/12/29 | 22:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت العملة الروسية، أدنى مستوى لها في 8 أشهر، الخميس، مما زاد من تراجعها الحاد في ديسمبر / كانون الأول، مع انخفاض أسعار النفط العالمية، بينما أضرت العقوبات الغربية قطاع الطاقة الروسي.

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