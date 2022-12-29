وفاة بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية

2022/12/29 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

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توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عن عمر يناهز ٨٢ عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وكان أسطورة كرة القدم البرازيلية السابق قد دخل المستشفى خلال الأيام الماضية بعدما ساءت حالته الصحية.

وتأكد منذ قليل خبر وفاة الأسطورة بيليه ليرحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

بيليه (82 عاما) دخل إلى المستشفى في ساو باولو في نهاية نوفمبر، وهو يعاني سرطان في القولون شُخص في سبتمبر 2021، والأربعاء تحدث أطباؤه عن "تطور المرض وفشل في الكليتين والقلب ليرحل منذ قليل عن عالمنا.

يعد إدسون أرنتيس دو ناسمينتو الشهير بيليه الذي ولد 23 أكتوبر عام 1940 بالبرازيل، حيث يطلق عليه ألقاب عدة مثل الجوهرة السوداء وملك الكرة، أحد أفضل وأعظم من لعب كرة القدم في التاريخ، فهو أسطورة لم تتكرر في عالم الساحرة المستديرة.

ورغم الأرقام القياسية والبطولات التي حصل عليها كلا من دييجو مارادونا وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي طوال تاريخهم ، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحطيم أرقام الأسطورة بيليه حتى الآن، فما قام به الأسطورة البرازيلية خلال 20 سنة قضاها في ملاعب كرة القدم معجزة لم تتحقق من قبل، بل ويصعب الوصول لها خلال الفترة الحالية.

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