(بغداد اليوم) تجري لقاءات مع المنتخب الكويتي في البصرة

2022/12/29 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

أجرت (بغداد اليوم) لقاءات مع أعضاء ولاعبي المنتخب الكويتي المتواجدين الآن في البصرة استعدادا لانطلاق بطولة خليجي 25.

وأبدى أعضاء الفريق استعداده للقاء المنتخب العراقي وديا قبيل انطلاق البطولة، مشيدين بالتنظيم والإجراءات الأمنية التي يبذلها الجانب المنظم في البصرة.

تحرير: أ خ

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