صحيفة إسبانية: السوداني

2022/12/29 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

وصفت صحيفة اتلايار الإسبانية في تقرير نشرته اليوم الخميس، تحركات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني داخل الاروقة السياسية الحالية بانها "تهدف لمقاومة الضغط عليه لاخراج القوات الامريكية المتمركزة في العراق".

وذكرت الصحيفة عبر تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أن "السوداني يقاوم الضغوط التي تمارسها الأحزاب المرتبطة بالاطار التنسيقي على حكومته لاخراج القوات الامريكية المتبقية في العراق خوفا من فقدان الدعم الأمريكي"، على حد وصفها.

وتابعت أن "السوداني يحاول الحفاظ على علاقات إيجابية مع واشنطن لاستمرار دعم حكومته، التي باتت تعاني في الأساس من عرقلة في عملها نتيجة للموقف الأمريكي من تهريب الدولار من العراق الى ايران، وقرار الفدرالي الأمريكي الأخير فحص المبالغ المرسلة الى البنك المركزي العراقي لضمان عدم وصولها الى ايران".

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن "السوداني قلق من وقوع حكومته تحت سيطرة الأحزاب السياسية المرتبطة بالاطار التنسيقي بشكل كامل في حال خروج القوات الامريكية من العراق على الرغم من حصوله على منصبه من خلال الدعم الذي قدم له من ذات الجهات السياسية".

وصادق البرلمان على حكومة محمد شياع السوداني، نهاية تشرين الأول الثاني، بعد أزمة سياسية استمرت عاما كاملا، ويُعد السوداني مرشح الإطار التنسيقي، الذي يضم عددا من الكتل السياسية، لرئاسة الوزراء.

تحرير: غ.



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