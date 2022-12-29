الخطابي يوجه بضرورة الحفاظ على البستاتين أثناء إعداد التصميم الاساسي لكربلاء

2022/12/29 | 22:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء إعداد التصميم الاساسي للمدينة.

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