2022/12/29 | 22:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: يرى الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن...

ظهرت المقالة المستشار مظهر صالح يتحدث عن الفساد المكلِف: يرفع فاتورة المشاريع الى نحو الـ 40% أولاً على المسلة.

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