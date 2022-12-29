2022/12/29 | 22:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: شرعت الحكومة والجهات المعنية بملفات التوظيف، في اطلاق وجبات جديدة من...

ظهرت المقالة جيش جرار جديد من التعيينات..



ودعوات الى مشاريع تشغّل العاطلين بدل الوظائف الشكلية أولاً على المسلة.

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