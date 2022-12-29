درجال: ثقتنا عالية بإنجاح بطولة خليجي 25 مع الدعم الحكومي الكبير

2022/12/29 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال ، اليوم الخميس ، إن ثقتنا عالية بإنجاح بطولة خليجي 25 مع الدعم الحكومي الكبير.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، […]

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