2022/12/29 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الحائز على رقم قياسي في 3 بطولات لكأس العالم عن عمر ناهز 82 عامًا.ومنذ شهر دخل بيليه مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، حيث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه المركز الخبري الوطني.

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