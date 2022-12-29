سقوط مسيرة مفخخة في محافظة أربيل

2022/12/29 | 22:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط طائرة مسيرة مفخخة ضمن حدود محافظة أربيل.وقال المصدر في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “طائرة مسيرة مفخخة سقطت في ناحية (بحركة) التابعة إلى محافظة أربيل.ولفت إلى “سبب السقوط لم يعرف حتى الان، لكن الترجيحات الأولية تشير إلى وجود خلل فني وراء سقوط الطائرة”، مؤكداً أن “الحادث لم […]

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