الانبار تزرع الحنطة في مناطق “خطرة” لأول مرة منذ 10 اعوام

2022/12/29 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مدير بلدية جبة قطري العبيدي، الخميس، زراعة مناطق صحراوية كانت تعتبر خطرة أمنيا في المناطق الغربية، لأول مرة منذ انحو 20 عاما.

وقال العبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “عددا كبيرا من مزارعي مناطق غربي الانبار شرعوا بحملة هي الاكبر لاستغلال الاراضي الزراعية في مناطق صحراء الحسينيات وراوه والرطبة لزراعتها بمحصول الحنطة”، مبينا أن “صحراء هذه المناطق كانت تصنف ضمن المناطق الخطيرة كونها مفتوحة وذات تضاريس معقدة وتحوي على العديد من الانفاق والمضافات السرية لمجرمي داعش”.

واضاف، أن “المناطق يتم استغلالها للمرة الاولى بزراعة محصول الحنطة والاعتماد على الزراعة الديمية بعد تعرضها لهطول امطار غزيرة ما شجع المزارعين على استصلاحها وزراعتها للمرة الاولى منذ 20 عام تقريبا”.

وأشار الى أن “مساحات كبيرة من مناطق صحراء الانبار الغربية تم زراعتها بمحصول الحنطة بالاعتماد على الزراعة الديمية، ويعد هذا التوجه هو الاول من نوعه في استغلال هذه المساحات التي تصنف بالمناطق الخطرة “.

يشار الى ان مناطق غربي الانبار شهدت خلال الفترة الحالية هطول امطار غزيرة شجع مزارعي تلك المناطق على استغلال مساحة تقدر بأكثر من مليون دونم.

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