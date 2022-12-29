وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية

2022/12/29 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه اليوم الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض، حسب ما أعلنت عائلته.

وكتبت ابنة “الملك”، كيلي ناسيمنتو على “إنستغرام” من مستشفى ألبرت أنشتاين حيث كان يعالج بيليه من مرض السرطان منذ شهر “نشكرك.



نحبك بلا حدود.



ارقد بسلام”.

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