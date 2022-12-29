وفاة الأسطورة بيليه

2022/12/29 | 22:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الخميس، عن عمر 82 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان وفقا لما أعلنت وكالة أسوشييتد برس.

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