السوداني يؤكد حرص العراق على إدامة العلاقات المتوازنة مع الدول العربية

2022/12/29 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل السفير العُماني لدى العراق

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، سفير سلطنة عُمان لدى العراق السيد حامد بن أحمد عيدروس.

وشهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المتبادل على مختلف الصعد والمجالات.

وأكد السيد السوداني خلال اللقاء حرص العراق على إدامة العلاقات المتوازنة مع الدول العربية الشقيقة ودول المنطقة، مشيراً إلى عمق العلاقات مع سلطنة عُمان والتطلع إلى تطويرها، بما يعزز مصالح شعبيهما في النماء والازدهار.

من جانبه، نقل السفير العُماني تحيات حكومته للسيد السوداني، ورغبتها في توطيد التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، بما يسهم في تمتين العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتحقيق المصالح المشتركة.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

29- كانون الأول- 2022

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