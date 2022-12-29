العراق وعُمان يبحثان العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المتبادل

2022/12/29 | 22:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، سفير سلطنة عُمان لدى العراق حامد بن أحمد عيدروس.

وشهد اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني “التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المتبادل على مختلف الصعد والمجالات”.

وأكد السوداني خلال اللقاء “حرص العراق على إدامة العلاقات المتوازنة مع الدول العربية الشقيقة ودول المنطقة”، مشيراً إلى “عمق العلاقات مع سلطنة عُمان والتطلع إلى تطويرها، بما يعزز مصالح شعبيهما في النماء والازدهار.

من جانبه، نقل السفير العُماني تحيات حكومته الى السوداني، ورغبتها في توطيد التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، بما يسهم في تمتين العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتحقيق المصالح المشتركة.

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