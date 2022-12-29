العمليات المشتركة تكشف عن التوقعات الامنية لعام 2023

2022/12/29 | 22:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت قيادة العمليات الشمتركة، اليوم الخميس، عن التوقعات الامنية لعام 2023.وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”العام 2023 سيكون اكثر انجازاً من ناحية تنفيذ العمليات الامنية الاستباقية ودك معاقل العصابات الارهابية لانهاء وجودهم في البلاد”.واضاف ان “هنالك تطورا كبيرا في اداء القوات الامنية خلال العام 2022، في العمليات العسكرية وقتل عناصر من عصابات داعش الارهابية وضبط الحدود السورية العراقية فضلا عن تحجم العناصر الارهابية واستنزاف امكانياتهم”.واوضح الخفاجي ان”هذه العمليات قللت كثيرا وبشكل ملحوظ من تعرضات الدواعش حيث تم قتل اعداد اكثر بكثير من عصابات داعش الارهابية وهم الان اقل بكثير”.

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