2022/12/29 | 23:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hI3IFZcaU2Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الهركي: عام 2023 سيشهد تغييرات تنهي الخلاف الكردي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الهركي: عام 2023 سيشهد تغييرات تنهي الخلاف الكردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).